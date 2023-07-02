Астраханские дети-сироты передали бойцам СВО письма и талисманы

Ребята из центра «Юность» также плетут маскировочные сети для бойцов, которые находятся в зоне СВО. Приехавший в отпуск контрактник Владимир посетил астраханский центр и лично поблагодарил детей-сирот за помощь, которую ребята оказывают бойцам.