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Астраханские дети-сироты передали бойцам СВО письма и талисманы

Астраханские дети-сироты передали бойцам СВО письма и талисманы

Ребята из центра «Юность» также плетут маскировочные сети для бойцов, которые находятся в зоне СВО. Приехавший в отпуск контрактник Владимир посетил астраханский центр и лично поблагодарил детей-сирот за помощь, которую ребята оказывают бойцам.

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