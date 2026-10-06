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Царьград

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Smart Solutions HR сообщил: две трети украинцев остаются в Польше

Smart Solutions HR сообщил: две трети украинцев остаются в Польше

Согласно исследованию Smart Solutions HR, две трети украинских граждан, проживающих в Польше, не планируют возвращаться на родину.

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