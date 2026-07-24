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Царьград

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Guardian: Рудакубана перевели в психбольницу после оценки состояния

Guardian: Рудакубана перевели в психбольницу после оценки состояния

Аксель Рудакубана, осужденный за убийство трех девочек в танцевальной студии в июле 2024 года, переведен из тюрьмы в психиатрическую больницу строгого режима "Бродмур" после клинической оценки, сообщает Guardian.

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