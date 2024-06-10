Huffington Post: Тема ПМЭФ-2024 стала политическим манифестом AlexCoderHuffington Post: Тема ПМЭФ-2024 стала политическим манифестом AlexCoder “Российский Давос” сильно интересует заграничных экспертов В Северной столице продолжается проведение крупнейшего на мировой арене мероприятия – Петербургского международного экономического форма.
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