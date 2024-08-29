Новый партнёр Remedy поможет сделать Control 2 «такой, какой она всегда задумывалас...

Новый партнёр Remedy поможет сделать Control 2 «такой, какой она всегда задумывалась»Финский разработчик Remedy Entertainment (дилогия Max Payne, Control, Alan Wake 2) и компания Annapurna объявили о заключении стратегического партнёрства, которое обернётся сразу несколькими позитивными новостями для фанатов студии.