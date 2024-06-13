Ford раскрыл салон, оснащение и цену самого хардкорного Mustang GTD

Американская марка поделилась новыми подробностями о «заряженной» версии фастбэка. Впервые опубликованы фотографии салона, добавились сведения о пакетных опциях, а начальную цену называют на уровне 325 тысяч долларов! Таким образом, Mustang GTD окажется в 7,5 раза дороже Mustang GT с мотором V8 и «механикой».