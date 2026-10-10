Минимум 50 подразделений армии Ирана все еще развернуты на границах страны

Минимум 50 подразделений сухопутных войск армии Ирана до сих пор развернуты на границах страны, заявил командующий сухопутными силами иранской армии Али Джаханшахи.
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