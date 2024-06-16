«АиФ»: люди приходят на могилу Талькова помолиться об исполнении желаний

На Ваганьковском кладбище в Москве находится могила Игоря Талькова, советского автора и исполнителя. Поклонники его творчества по-прежнему навещают это место, не ожидая специальных дат, чтобы помолиться об исполнении своих желаний.
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