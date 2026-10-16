Зеленский заявил, что полностью ограничения на работу Starlink для ВСУ еще не сняты. Также он подтвердил дефицит ракет Patriot.
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