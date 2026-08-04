Вице-президент РСТ: спрос на туры в Таиланд не изменился

Убийство двух россиян в Таиланде не повлияло на спрос на туристическое поездки в эту страну, рассказали RTVI в Российском союзе туриндустрииУбийство двух россиян в Таиланде не повлияло на спрос на туристическое поездки в эту страну, рассказал в эфире RTVI вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин «Если смотреть на популярность и спрос по Таиланду, туристические компании не видят отмен бронирований или корректировки спроса.