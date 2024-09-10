Россияне заявили о готовности обучаться IT-навыкам для работы

Онлайн-кампус НИУ ВШЭ провел исследование и выяснил, что каждый третий (32%) россиянин не из сферы информационных технологий задумывается о необходимости развивать IT-компетенции для повышения эффективности собственной работы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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