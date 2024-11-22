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´Планета футбола - 2024´ соберет в Гомеле более 20 команд из Беларуси и России.

´Планета футбола - 2024´ соберет в Гомеле более 20 команд из Беларуси и России.

21 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Открытое первенство Гомельской городской детско-юношеской спортивной школы №6 ´Планета футбола - 2024´ пройдет в областном центре с 21 по 24 ноября, сообщили БЕЛТА организаторы.

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