´Планета футбола - 2024´ соберет в Гомеле более 20 команд из Беларуси и России.

21 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Открытое первенство Гомельской городской детско-юношеской спортивной школы №6 ´Планета футбола - 2024´ пройдет в областном центре с 21 по 24 ноября, сообщили БЕЛТА организаторы.
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