FIFPro просит ФИФА разрешить легионерам РПЛ расторгнуть контракты с клубами

FIFPro намерена добиться расторжения контрактов легионеров клубов РПЛ. Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов обратилась в ФИФА с инициативой, согласно которой иностранные игроки российских команд могли бы расторгнуть соглашения без каких-либо последствий.

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