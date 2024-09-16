Житель Планерной столкнул соседа в лестничный пролет Полиция Приморского района разбирается в обстоятельствах конфликта, который привел к смерти.
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Житель Планерной столкнул соседа в лестничный пролет Полиция Приморского района разбирается в обстоятельствах конфликта, который привел к смерти.