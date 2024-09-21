Собянин: внедрили новые функции в МЭШ

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина В колледжах к началу нового учебного года внедрили "Московскую электронную школу" (МЭШ), предоставив студентам, их родителям и преподавателям доступ к новым образовательным инструментам.
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