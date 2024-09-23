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Названы причины, по которым старые дачи почти невозможно продать

Эксперты рассказали, какие причины обычно затрудняют продажу дачРИА Новости узнали от специалистов, что проблемы с продажей дач нередко вызваны 4 факторами: плохим состоянием дома, неоформленными документами, неудачным началом продажи и неправильной оценкой объекта.

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