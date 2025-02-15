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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Иди сюда! Вы че, ######?!» Заварухин – судьям после удаления Трямкина в матче с «Амуром»

«Амур» уступил «Автомобилисту» (2:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.  На 60-й минуте матча при счете 2:1 в пользу екатеринбургского клуба судьи удалили защитника гостей Никиту Трямкина за толчок клюшкой.

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