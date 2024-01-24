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Жителям России назвали приметы на Татьянин день, которые определят 2024 год

Жителям России назвали приметы на Татьянин день, которые определят 2024 год

Татьянин день – это особый праздник, который сопровождается множеством примет и обычаев.25 января православные отмечают день памяти святой Татианы Римской, которая считается покровительницей студентов и учащихся.

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