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Катарина Гербольдт: «Очень жаль, что именно так оборвалась карьера Усачевой, но так бывает»

«Наиболее запоминающимся для меня стал сезон-2020/21, когда она выступала очень хорошо и стабильно. Очень жаль, что именно так оборвалась ее карьера, но так бывает.

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