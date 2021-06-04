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«Газпрома» и Wintershall Dea обсудили возможность реализации пилотных проектов развития водородных технологий

«Газпрома» и Wintershall Dea обсудили возможность реализации пилотных проектов развития водородных технологий

3 июня 2021 года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ— 2021) состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Председателя Правления Wintershall Dea GmbH Марио Мерена.

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