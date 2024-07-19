Алсу рассказала, как ее дети переживают скандальный развод с Яном Абрамовым. По словам актрисы, ее дети - Сафина (17 лет), Микелла (16 лет) и Рафаэль (6 лет) - воспринимают ее как обычную мать, а не как звезду.