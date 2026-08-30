Король Норвегии Хокон VIII выступил с первым обращением после смерти Харольда V

Король Норвегии Хокон VIII впервые обратился к гражданам страны после кончины своего отца, короля Харольда V.
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Ну запанует теперь Хохол Восьмой! Долго ждал пока батя ласты склеит. Английский Карла тоже одной ногой в могиле, мамка живучей оказалась, чуть его не пережила.