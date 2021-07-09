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Латвия пожертвует Республике Молдова вакцины Vaxzevria

Латвия пожертвует Республике Молдова вакцины Vaxzevria

Латвия пожертвует Республике Молдова вакцины Vaxzevria (AstraZeneca) в поддержку борьбы с распространением COVID-19 и для увеличения количества ежедневных вакцинаций, передает IPN со ссылкой на сообщение Посольства Латвии в Республике Молдова.

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