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Sony привлечет рекламодателей через новый сервис для PlayStation 5

Sony привлечет рекламодателей через новый сервис для PlayStation 5

Компания Sony Pictures Television представила сервис Live TV on PS5, который предоставляет более 100 бесплатных видеоканалов с рекламой для консоли PlayStation 5.

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