«Биииля, меня вся Салда знает, вот именно ты до меня до**ываешься»

Ольга Заварухина

Млять до коли? До коли эти азеры, грызуны, ары и т. Д и т. П. Где НАРОДНЫЙ ФРОНТ? Нас душат из Нутри, не зря всякие диаспоры развелись в России. А как работают русские диаспоры во всех бывших республиках? Почему наши чинуши не ездили в тот же таджикистан, когда от туда гнали русских. А казахи те вообще в наглую за бесценок отнимали квартиры, выданные к стати при СССР, и приговаривали : валите пока живы из Казахстана. Мне казахов не жалко, от слова совсем, исчезните у них совсем вода, пусть возвращаются к своим истокам, кочуют по степям. НЕБЛАГОДОРНЫЕ.