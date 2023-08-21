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«Биииля, меня вся Салда знает, вот именно ты до меня до**ываешься»

«Биииля, меня вся Салда знает, вот именно ты до меня до**ываешься»

В городе Нижняя Салда (Свердловская область) живёт «авторитет» Парвиз из Азербайджана и с ним произошла на днях очень интересная история.

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Комментарии
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Ольга Заварухина
Млять до коли? До коли эти азеры, грызуны, ары и т. Д и т. П. Где НАРОДНЫЙ ФРОНТ? Нас душат из Нутри, не зря всякие диаспоры развелись в России. А как работают русские диаспоры во всех  бывших республиках? Почему наши чинуши не ездили в тот же таджикистан, когда от туда гнали русских. А казахи те вообще в наглую за бесценок отнимали квартиры, выданные к стати при СССР, и приговаривали : валите пока живы из Казахстана. Мне казахов не жалко, от слова совсем, исчезните у них совсем вода, пусть возвращаются к своим истокам, кочуют по степям. НЕБЛАГОДОРНЫЕ.
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14 час.
ruslava Митькина
Чемодан, вокзал, пинок, конфискация без права возвращения!!!!!!!!!!!!!!!!
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12 час.
ЕБ
Елена Бреслова
проще, наверное, на месте пристрелить, чтоб &quot;решал&quot; не утруждать! только при &quot;либероидах&quot; горби, ЕБН, Путине можно так унижать Россию и наш народ всяким пришлым
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9 час.

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