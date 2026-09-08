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Голос возвращается, интернет уходит в провода: кому выгоден переток трафика в РФ

Голос возвращается, интернет уходит в провода: кому выгоден переток трафика в РФ

Зафиксировано масштабное перераспределение трафика в России. Но постепенно становится понятно, кому в РФ оказались материально выгодны блокировки и ограничения, устроенные властью ради безопасности граждан.

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