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Крымская газета

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Какой сегодня праздник: 21 декабря

Какой сегодня праздник: 21 декабря

На 21 декабря 2024 года выпадаетдень зимнего солнцестояния Именно в этот день начинается астрономическая зима, это также самый короткий день в году.

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