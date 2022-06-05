Участники Всеармейского конкурса «Аварийный район» АрМИ-2022 приступили к тренировкам

Участники Всеармейского конкурса «Аварийный район» АрМИ-2022 приступили к тренировкам

Конкурс за звание лучшего подразделения и право представлять Российскую Федерацию на Международном этапе «АрМИ-2022» будет проходить в три этапа: «Специальная полоса», «Эстафета» и «Победный рывок» .

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