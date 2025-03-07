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Трамп предложит русским олигархам купить гражданство США? Демченко рассказал о деталях: "Путин расправится с богачами"

ИА Новороссия Коллаж: ИА Новороссия. Со ссылкой на администрацию президента США сообщается, что готовится "золотая карта" для миллиардеров из России: они смогут купить вид на жительство и стать американцами.

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Комментарии
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Василий Козачек
У меня есть друзья миллионеры ... но они их заработали своим трудом ...!!!!!!!!!!!!!!!
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10 час.
Ирина Абрамова
речь идёт о миллиардерах...
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9 час.
Анатолий Зотов
Пора уже отменить двойное гражданство. В любом случае это конфликт интересов.  Актуально было при развале СССР, чтобы лояльных людей привлечь. Всё уже. Либо ты российский либо турецкий (условно). Хоть нищий , хоть триллиардер( кстати , есть такие?)( .
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57 мин.
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