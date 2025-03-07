Трамп предложит русским олигархам купить гражданство США? Демченко рассказал о деталях: "Путин расправится с богачами"

У меня есть друзья миллионеры ... но они их заработали своим трудом ...!!!!!!!!!!!!!!!

Анатолий Зотов

Пора уже отменить двойное гражданство. В любом случае это конфликт интересов. Актуально было при развале СССР, чтобы лояльных людей привлечь. Всё уже. Либо ты российский либо турецкий (условно). Хоть нищий , хоть триллиардер( кстати , есть такие?)( .