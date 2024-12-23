Сенатор Шейкин предупредил о возможной блокировке WhatsApp в 2025 году После того,...

Сенатор Шейкин предупредил о возможной блокировке WhatsApp в 2025 годуПосле того, как на прошлой неделе Роскомнадзор в принудительном порядке внёс WhatsApp в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), некоторые депутаты допустили в комментариях в СМИ возможность блокировки мессенджера.