Сенатор Шейкин предупредил о возможной блокировке WhatsApp в 2025 году После того,...

Сенатор Шейкин предупредил о возможной блокировке WhatsApp в 2025 годуПосле того, как на прошлой неделе Роскомнадзор в принудительном порядке внёс WhatsApp в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), некоторые депутаты допустили в комментариях в СМИ возможность блокировки мессенджера.
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