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"Горячая линия" для семей военнослужащих, участвующих в СВО, заработает в Уссурийске

"Горячая линия" для семей военнослужащих, участвующих в СВО, заработает в Уссурийске

В Уссурийске с четверга, 29 сентября, заработает "горячая линия" для членов семей мобилизованных граждан, сообщили ИА UssurMedia в администрации УГО.

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