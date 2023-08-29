ФОТО: FLY OF SWALLOW STUDIO/SHUTTERSTOCK АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ После июньских событий, вопрос, что будет с ЧВК "Вагнер", поставили на паузу: часть "музыкантов" находилась в Белоруссии и тренировала местных солдат, часть отдыхала после тяжёлого освобождения Бахмута, часть работала в Африке.
ЛУКАШЕНКО ПОСТАВИЛИ УЛЬТИМАТУМ ВЫВЕСТИ ИЗ СТРАНЫ "ВАГНЕР": ЧТО БУДЕТ С "МУЗЫКАНТАМИ"
Комментарии
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Александр Лагуткин
Порядок в Вагнере и так был строжайший. Кроме того это было братство, где с бойцами и их мнением считались. Отсюда такая эффективность и результаты. Если, как в армии, опять всех сведут до положения "расходного материала", а основной принцип - " я начальник, ты говно". То это будет уже не Вагнер, которого сейчас боятся все западные вояки.
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15 час.
александр петров
Кто бы, что не говорил, но такая структура как "Вагнер" нужна для России для защиты ее интересов, когда официальным способом на гос. Уровне поставленных задач не решить. Это факт.
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14 час.
НН
Надежда Никитина
Согласна полностью.
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13 час.
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