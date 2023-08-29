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ЛУКАШЕНКО ПОСТАВИЛИ УЛЬТИМАТУМ ВЫВЕСТИ ИЗ СТРАНЫ "ВАГНЕР": ЧТО БУДЕТ С "МУЗЫКАНТАМИ"

ЛУКАШЕНКО ПОСТАВИЛИ УЛЬТИМАТУМ ВЫВЕСТИ ИЗ СТРАНЫ "ВАГНЕР": ЧТО БУДЕТ С "МУЗЫКАНТАМИ"

ФОТО: FLY OF SWALLOW STUDIO/SHUTTERSTOCK АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ После июньских событий, вопрос, что будет с ЧВК "Вагнер", поставили на паузу: часть "музыкантов" находилась в Белоруссии и тренировала местных солдат, часть отдыхала после тяжёлого освобождения Бахмута, часть работала в Африке.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
Порядок в Вагнере и так был строжайший.  Кроме того это было братство, где с бойцами и их мнением считались.  Отсюда такая эффективность и результаты.  Если, как в армии, опять всех сведут до положения &quot;расходного материала&quot;, а основной принцип - &quot; я начальник, ты говно&quot;.  То это будет уже не Вагнер, которого сейчас  боятся все западные вояки.
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15 час.
александр петров
Кто бы, что не говорил, но такая структура как &quot;Вагнер&quot; нужна для России для защиты ее интересов, когда официальным способом на гос. Уровне поставленных задач не решить. Это факт.
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14 час.
НН
Надежда Никитина
Согласна полностью.
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13 час.

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