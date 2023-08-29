ЛУКАШЕНКО ПОСТАВИЛИ УЛЬТИМАТУМ ВЫВЕСТИ ИЗ СТРАНЫ "ВАГНЕР": ЧТО БУДЕТ С "МУЗЫКАНТАМИ"

Александр Лагуткин

Порядок в Вагнере и так был строжайший. Кроме того это было братство, где с бойцами и их мнением считались. Отсюда такая эффективность и результаты. Если, как в армии, опять всех сведут до положения "расходного материала", а основной принцип - " я начальник, ты говно". То это будет уже не Вагнер, которого сейчас боятся все западные вояки.