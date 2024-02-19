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Царьград

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Африка ждёт русский SWIFT: Уганда готова перейти на альтернативную платёжную систему

Африка ждёт русский SWIFT: Уганда готова перейти на альтернативную платёжную систему

Уганда нуждается в аналоге SWIFT - международной системе совершения платежей. Она нужна, чтобы избежать санкций со стороны Запада из-за сотрудничества с Россией, рассказал министр иностранных дел страны Джедже Одонго.

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