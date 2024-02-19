Африка ждёт русский SWIFT: Уганда готова перейти на альтернативную платёжную систему

Уганда нуждается в аналоге SWIFT - международной системе совершения платежей. Она нужна, чтобы избежать санкций со стороны Запада из-за сотрудничества с Россией, рассказал министр иностранных дел страны Джедже Одонго.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии