Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei рухнул на 12,4%

По итога торгов ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei, отражающий колебание курсов акций 225 ведущих компаний Японии рухнул на 12,4% на фоне опасения инвесторов относительно возможной рецессии в США и укрепления иены к доллару.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии