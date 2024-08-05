Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei рухнул на 12,4%

По итога торгов ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei, отражающий колебание курсов акций 225 ведущих компаний Японии рухнул на 12,4% на фоне опасения инвесторов относительно возможной рецессии в США и укрепления иены к доллару.