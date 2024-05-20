Спущена на воду первая в мире суперяхта на водороде

У водорода как топлива сомнительная репутация: с одной стороны, это безусловно эффективный источник энергии, с другой водородный газ по плотности в десять раз уступает дизельному топливу и должен храниться под высоким давлением при -253 °C.
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