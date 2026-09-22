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Военное обозрение

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Почему крыло с изменяемой стреловидностью выжило именно на больших самолётах

Почему крыло с изменяемой стреловидностью выжило именно на больших самолётах

На испытаниях конца 1960-х советские конструкторы закрывали направление за направлением: подъёмные двигатели на опытном 23-01 (МиГ-23ПД) — нет, подъёмные двигатели на Т-6-1 — нет.

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