Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Хуситы очередной раз атаковали аэропорт Бен-Гурион в Израиле

Хуситы очередной раз атаковали аэропорт Бен-Гурион в Израиле

Йеменские хуситы заявили об очередной ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле. «Ракетные войска провели качественную военную операцию по нанесению удара по аэропорту Лод (Бен-Гурион) с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты», — говорится в Telegram-канале вооружённых сил движения.

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