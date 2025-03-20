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«Ты эгоистка, не хочешь дать мне заработать!» – кричит дочери мать

«Ты эгоистка, не хочешь дать мне заработать!» – кричит дочери мать

— Не знаю, конечно, может, кто-то скажет, что это вполне нормально! – кипятится Дарья. – Но меня уже достало, что моя мама все время стремится заработать на мне… Все началось со студии, которую отец подарил мне после окончания института.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Мать  сука  обыкновенная. Никто  бы
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6 час.
Владимир Алтайцев
ей  за  дачу  у чёрта на  куличках  100 тысяч  за  5  месяцев  на комарах, без магазина, без  близкого расстояния  до  транспорта не  вздумал  бы  снимать.
Ответить
6 час.
АЧ
Анна Чапля
Даша молодец, потому что твердо говорит маме нет на все ее &quot;идеи&quot;.
Ответить
5 час.
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