— Не знаю, конечно, может, кто-то скажет, что это вполне нормально! – кипятится Дарья. – Но меня уже достало, что моя мама все время стремится заработать на мне… Все началось со студии, которую отец подарил мне после окончания института.
«Ты эгоистка, не хочешь дать мне заработать!» – кричит дочери мать
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Мать сука обыкновенная. Никто бы
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6 час.
Владимир Алтайцев
ей за дачу у чёрта на куличках 100 тысяч за 5 месяцев на комарах, без магазина, без близкого расстояния до транспорта не вздумал бы снимать.
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6 час.
АЧ
Анна Чапля
Даша молодец, потому что твердо говорит маме нет на все ее "идеи".
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5 час.
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