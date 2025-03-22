Восстановление Петропавловской колокольни в Сарапуле обойдется в 550 млн рублей

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульской администрации состоялось заседание рабочей группы по восстановлению исторической Петропавловской колокольни, где утвердили смету и дорожную карту строительства православного храма.
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