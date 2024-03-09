Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Не бывает хороших пиндосов

Не бывает хороших пиндосов

Я очень переживаю (на самом деле нет), что кто-то может подумать, будто я к республиканцам в США отношусь лучше, чем к демократам.

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Комментарии
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Владимир Байков
Говорят что есть нация Американец. НАЦИЯ,ЭТО СООБЩЕСТВО ЛЮДЕЙ ЖИВУЖЕЕ НА ОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ И ГОВОРЯЩЕЕ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ.  Пиндосы это потомки воров и проституток поехавших из старого света осваивать Америку. Территорию отжали у индейцев,говорят в основном на английском. Американского языка не существует в природе. Американцы это не нация а тупой сброд.
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1 д.
Jurij Najdenov
Причем, большинство населения- немцы, 47%, ты удивлён? наглосаксы, они такие- их всех надо под корень.
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1 д.
Юрий Золотарев
&quot;ПИНДОСЫ&quot; - этим ВСЁ сказано! (см. М. Задорнова).
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23 час.

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