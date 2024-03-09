Не бывает хороших пиндосов

Владимир Байков

Говорят что есть нация Американец. НАЦИЯ,ЭТО СООБЩЕСТВО ЛЮДЕЙ ЖИВУЖЕЕ НА ОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ И ГОВОРЯЩЕЕ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ. Пиндосы это потомки воров и проституток поехавших из старого света осваивать Америку. Территорию отжали у индейцев,говорят в основном на английском. Американского языка не существует в природе. Американцы это не нация а тупой сброд.