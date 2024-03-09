Я очень переживаю (на самом деле нет), что кто-то может подумать, будто я к республиканцам в США отношусь лучше, чем к демократам.
Не бывает хороших пиндосов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Байков
Говорят что есть нация Американец. НАЦИЯ,ЭТО СООБЩЕСТВО ЛЮДЕЙ ЖИВУЖЕЕ НА ОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ И ГОВОРЯЩЕЕ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ. Пиндосы это потомки воров и проституток поехавших из старого света осваивать Америку. Территорию отжали у индейцев,говорят в основном на английском. Американского языка не существует в природе. Американцы это не нация а тупой сброд.
Ответить
1 д.
Jurij Najdenov
Причем, большинство населения- немцы, 47%, ты удивлён? наглосаксы, они такие- их всех надо под корень.
Ответить
1 д.
Юрий Золотарев
"ПИНДОСЫ" - этим ВСЁ сказано! (см. М. Задорнова).
Ответить
23 час.
Свежие комментарии