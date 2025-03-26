🇺🇦🔥Очередная успешно уничтоженная колесная САУ противника 2С22 "Богдана" на базе Tatra T815-7, где-то на фронте💪 #ВСУ #ЗСУ #Уничтожение #САУ #Богдана #Tatra #СВО.
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🇺🇦🔥Очередная успешно уничтоженная колесная САУ противника 2С22 "Богдана" на базе Tatra T815-7, где-то на фронте💪 #ВСУ #ЗСУ #Уничтожение #САУ #Богдана #Tatra #СВО.
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