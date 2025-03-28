Сводка на утро 28 марта! Бегут из Курщины, в Белгородчине - наступают, наши морпехи отбили 9 атак

Подробную сводку о событиях за сутки дает канал "Два майора". ▪️ Сумское направление: Наши десантные подразделения освободили МАПП «Суджа» на границе, а также провели зачистку территории в районе Басовки (Сумская область).
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