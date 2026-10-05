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Пронедра

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Как правильно молиться о здоровье и достатке, советы священника РПЦ

Как правильно молиться о здоровье и достатке, советы священника РПЦ

Священник Валерий Сосковец рассказал, почему молитвы о деньгах или здоровье часто остаются без ответа и как правильно просить у Бога помощи в делах и исцелении.

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