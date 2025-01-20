Куда идем - с Татьяной Троянской

Обозреватель «Петербургского дневника» – о самых интересных культурных событиях в городе Две новогодние истории, песнопения на ассирийском языке в Филармонии и спектакль к юбилею Ирины Соколовой – на этой неделе зрителей ждет много интересного.
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