Засунули прямо в плавленый сыр: что обнаружили в посылке в уссурийском СИЗО

Засунули прямо в плавленый сыр: что обнаружили в посылке в уссурийском СИЗО

Сотрудники уссурийского СИЗО-2 предотвратили попытку передачи запрещенки на режимную территорию. В посылке, предназначенной для одного из обвиняемых, был плавленый сыр в банках.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх