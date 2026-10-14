Предприятия отрасли обращения с отходами в Краснодарском крае за январь–июнь 2026 года отгрузили продукции, выполнили работ и услуг на 17,31 млрд рублей, что на 3,9% больше, чем за тот же период 2025-го.
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