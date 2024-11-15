Осень — подходящая пора для побелки деревьев

Осень – прекрасное время для рисования деревьев. Можно ли перенести эту работу на раннюю весну? Если нет, то почему? А как выбрать лучший период и лучшие ингредиенты для покраски, а как насчет рассады и саженцев? Давайте ответим на эти и другие вопросы садовода.
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