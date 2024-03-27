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Терны - ВСУ пишут отказы выходить в бой, Богдановка – собирают вещмешки, Крынки – бал «орнитологов»

Терны - ВСУ пишут отказы выходить в бой, Богдановка – собирают вещмешки, Крынки – бал «орнитологов»

Херсонское направление: продолжается выдавливание ВСУ из Крынок – отмечается все меньшее количество живой силы на этом берегу, каждая попытка переправы личного состава горячо встречается огнем и «орнитологами» - операторами «птичек» - беспилотников.

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