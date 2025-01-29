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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шестеркин пропустил 9 шайб в двух подряд проигранных матчах. Вратарь «Рейнджерс» отразил 22 из 26 бросков «Каролины»

«Рейнджерс» уступили «Каролине» (0:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.  Российский вратарь отразил 22 из 26 бросков.

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