Материальная помощь на школьную и спортивную форму предоставляется определённым категориям семей в России к 1 сентября

В России действует система поддержки семей с детьми в преддверии нового учебного года. Материальная помощь на приобретение школьной и спортивной формы предоставляется многодетным семьям, семьям с детьми участников специальной военной операции (СВО), а также малоимущим и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
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