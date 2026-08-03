Материальная помощь на школьную и спортивную форму предоставляется определённым категориям семей в России к 1 сентября

В России действует система поддержки семей с детьми в преддверии нового учебного года. Материальная помощь на приобретение школьной и спортивной формы предоставляется многодетным семьям, семьям с детьми участников специальной военной операции (СВО), а также малоимущим и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.